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"السيسي": مصر تدخل إلى مرحلة الفقر المائي وليس لدينا مصدر للمياه إلا النيل

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:22 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدخل في مرحلة خط الفقر المائي، حيث يصل نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب.

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المجري والذي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إلى البرامج التي تقوم بها الدولة المصرية سواء في معالجة المياه أو تحلية مياه البحر والتي تصل تكلفتها إلى ما يقرب من 80 مليون دولار.

وتابع: "نحن في مصر ليس لدينا مصدر للمياه إلا مياه النيل، لدينا ندرة شديدة في المياه"، معربًا عن إعجابه بما حققته المجر من قدرات علمية وتكنولوجية في إعادة استخدام المياه واستنباط الصوبات التي تتحمل الجفاف وندرة المياه.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالمؤتمر الصحفي بتوجيه الشكر إلى الرئيس المجري، قائلًا "بشكرك وبشكر دولة المجر الصديقة ونسعى لمزيد من التعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير".

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