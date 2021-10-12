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رزاق سيسيه يواصل التأهيل في الزمالك

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
عادل فايز

واصل الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.

 

وخضع سيسيه لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم خاض فقرة أخرى بالركض في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة على هامش مران المستبعدين من مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم ١٦ أكتوبر الجاري.

 

وخضع سيسيه إلى مجموعة من الفحوصات الطبية عقب عودته من بلاده، وذلك للوقوف على حالته بعد خضوعه لجراحة في الركبة خلال تواجده معاراً بصفوف الاتحاد السكندري بالموسم الماضي.

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