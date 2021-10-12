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بالأسود.. سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:49 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
منار أشرف داود
شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سعيد" وهي ترتدي تيشرت باللون الأسود،ذات أكمام طويلة، وبنطلون باللون الأبيض، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل، ووضعت ماكياج جرئ أعطى رونق للإطلالة، مما أثار إعجاب الجمهور.

ويذكر أن طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى" المقرر طرحه قريبا، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.
بالأسود.. سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بالأسود.. سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بالأسود.. سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بالأسود.. سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بالأسود.. سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
بالأسود.. سميرة سعيد تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

الكلمات المفتاحية

سميرة سعيد انستجرام الفجر الديفا احدث الاطلالات Mon cheri

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