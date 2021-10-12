أبو الغيط يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء بمق ق ر الأمانة العامة، بارك بيونجسيوج رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) لكوريا الجنوبية والوفد المراف له، والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط أوضح للمسئول الكوري اهتمام الجامعة العربية بدفع سبل التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، خاصة في ظل مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين عام 2013، متطلعا لعقد الدورة الثالثة من المشاورات السياسية بين كبار المسئولين من الجانبين في أقرب فرصة. ومن جانبه، أعرب المسئول الكوري عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الجامعة وتفعيل آلياته.





وأضاف، أن اللقاء تناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين؛ خاصة فيما يتعلق بموضوع الحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة شبه الجزيرة الكورية مشيرا إلى ان اللقاء شهد حوارا مطولاً حول الاوضاع في شبه الجزيرة.



