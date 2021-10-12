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مستبعدوا الزمالك يواصلوا التدريبات

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:28 م
الزمالك
الزمالك
عادل فايز
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من مباراة توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا لمجموعة من التدريبات التأهيلية والاطالات في صالة الجيمانزيوم اليوم الثلاثاء.

وشهدت التدريبات تواجد الخماسي محمد عبد الغني، ومصطفى فتحي، ومحمد أوناجم، وعمر السعيد، والحارس السيد عطية.

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم ١٦ أكتوبر الجاري.

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