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حماية المستهلك يستعد لإطلق قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر

أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام أن الجهاز بصدد إطلاق مبادرة لإنشاء قائمة بيضاء لمراكز الصيانة المعتمدة للسلع المعمرة.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية تحت عنوان" تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة الغير معتمدة" لتسيلط الضوء على المبادرات والخطوات التى اتخاذتها الحكومة المصرية للتصدي لظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة.

وأضاف أن المبادرة تشمل إنشاء قاعدة بيانات تضم مراكز الخدمة المعتمدة من الشركات، أو من هيئة الرقابة الصناعية، مشيرا إلى أن الجهاز سيقوم بالتأكد من أن الشركات المعتمدة بالهيئة مطابقة لمعايير حماية المستهلك، ولا تكون الشركة قامت بأي مخالفات.

وأوضح حسام أن المبادرة ستتضمن كافة قنوات الاتصال الرسمية مع المستهلكين وسيتم تخصيص خط ساخن أو تطبيق على الهاتف المحمول يستطيع من خلال المستهلك التعرف على المراكز المعتمدة بالاضافة إلى امكانية تلقي شكاواه.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن جزءا خاصا لتوفير قطع غيار للسلع بحيث يكون هناك منافذ معتمدة لقطع الغيار لمنع شبه الاحتكار، ولضمان أن تكون قطع الغيار أصلية، كما تتضمن قيام الشركات بتقديم عروض ترويجية للمستهلكين تشمل تقديم كشوف مجانية على السلع وتقديم خصومات للمستهلكين وذلك لإعادة بناء الثقة مع المستهلك خلال عام و الذى عانى من ارتفاع تكاليف مراكز الخدمة، لافتا الى أنه وفقا لأرقام وبيانات الشركات فإن مراكز الخدمة الغير معتمدة تكلف الشركات خسائر بمبالغ طائلة.

وأضاف حسام أنه وفقا للمبادرة سيكون هناك شاشات مشتركة بين مركز الاتصال والشركات الموجودة بالقائمة لمتابعة البلاغات ،لافتا إلى أنه سيتم التوسع في المبادرة بشكل عرضي ليضم العديد من السلع كالسيارات والخدمات، مؤكدا أن هدف الجهاز وفقا للقانون، هو حماية المستهلك والذى يعد الممول الرئيسي لعجلة الاقتصاد، وكذلك حماية سمعة المنتج المصري.

وطالب حسام الشركات العاملة في مجال السلع بضرورة توفير دورات تدريبية للفنيين .

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