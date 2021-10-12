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رئيس رابطة الأندية: أرغب بإضافة تطويرات كبيرة في الكرة المصرية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:30 م
رئيس رابطة الأندية
رئيس رابطة الأندية
محمد الصو - هايدي يسري
أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية للمحترفين، على أن تواجده في هذا المنصب يجعله يرغب في إضافة تطويرات كبيرة في الكرة المصرية.

وأوضح دياب في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن فكرة إقامة قرعة بهذا الشكل حدث جيد بالنسبة له، خاصةً أنه كان هناك اتجاه لإقامة المسابقة من دورين، ولكن رغبة الأندية جعلت المسابقة كما هي.

وتابع: "منذ اليوم الأول كان هدفنا هو عودة الحياة إلى مدرجات كرة القدم، وبالتالي بدأنا في مخاطبة الجهات الأمنية من أجل الموافقة".

وأضاف: "الأمر لم يكن سهل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن قدمنا كل الضمانات الممكنة من أجل الحصول على الموافقة، وهو ما حدث بالفعل".

وأكمل: "اتفقنا على أن يتم دخول ما يقرب من ألف أو ألفين مشجع للمدرجات في البداية، على أن يتم زيادة الجماهير بشكل تدريجي".

واختتم: "البث التلفزيوني كان أيضًا هدف أساسي بالنسبة لنا في إخراج صورة مميزة للمتابع، وبالفعل تم الاتفاق على نقل المباريات بنظام HD".

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