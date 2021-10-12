تحصين أكثر من 651 ألف رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة









اصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تقريراً حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت يوم 18 سبتمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.





و اكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه تم تحصين 651 ألف و964 راس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بينهم 535 ألف و100 راس اغنام، 116 ألف و864 راس ماعز حتى 11 اكتوبر 2021.





وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.