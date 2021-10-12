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وزير الخارجية الأسبق: مساحة حقوق الإنسان في مصر واسعة (فيديو)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:43 م
وزير الخارجية الأسبق
وزير الخارجية الأسبق
داليا الحسين
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة مصر في قمة تجمع فيشجراد، يسهم في عرض موضوعات حقوق الإنسان ومعاملة اللاجئين اللائقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض الدول تعامل اللاجئين كورقة ضغط للحصول على مكاسب مادية وسياسية.

وأكد أن مساحة حقوق الإنسان في مصر واسعة، ولكن هناك ادعاءات مغلوطة عن حرية التعبير تتحدث عنها بعض الدول. مجلس النواب نشط في موضوع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أن كلام الرئيس السيسي يكون له وقع أكبر في الإعلام أو في المناسبات التي يشارك فيها.

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