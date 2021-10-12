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نهى طلعت: اختزال حقوق الإنسان في السياسة أمر عفى عليه الزمن (فيديو)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:45 م
نهى طلعت
نهى طلعت
داليا الحسين
قالت نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اختزال حقوق الإنسان في الحقوق السياسية أمر عفى عليه الزمن، موضحة أن حقوق الإنسان مفهوم أشمل من ذلك.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن استراتيجية تطوير مصر 2030 ومبادرة تطوير الريف المصري لها مرجعية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن مصر كانت لها خطوات سباقة في مجال حقوق الإنسان مثل تبنيها مبادرة لحماية الفتيات من العنف والاضطهاد التي تعرضن له خلال جائحة كورونا.

ولفتت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب لم يعقد اجتماعه حتى الآن لأن الأوراق الرسمية بتشكيله لم تصل لهم حتى الآن.


الكلمات المفتاحية

نهى طلعت حقوق الانسان

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