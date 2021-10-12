صدمة كبيرة لصلاح.. الـ 5 الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

كشفت تقارير صحيفة فرنسية عن أقرب 5 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ,وليس بينهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.









ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية إن المرشحين ال5 الأقرب للفوز بالجائزة هذا العام هم : البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كريم بنزيما، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والايطالي جورجينهو.









وعلى الرغم من ضياع جائزة الكرة الذهبية 2020 من ليفاندوفسكي فهو يقدم مستوى رائع مع بايرن ميونيخ الموسم هذا الموسم أيضا حيث حطم المهاجم البولندي البالغ من العمر 33 عامًا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر في تسجيل الأهداف في الدوري الألماني.