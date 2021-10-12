مندوب بيراميدز يعاين ملعب عزام التنزاني

عاين شريف جمال مندوب نادي بيراميدز ومسئول العلاقات العامة ملعب نادي عزام التنزاني في مدينة دار السلام العاصمة قبل سفر البعثة لبدء مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتسافر بعثة بيراميدز ظهر الأربعاء في طريقها إلى العاصمة التنزانية دار السلام تمهيدا لمواجهة عزام التنزاني يوم السبت المقبل في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة في ذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بملعب الدفاع الجوي.

وحرص مسئولو نادي عزام على استقبال مندوب بيراميدز والذي سبق البعثة في تنزانيا لترتيب أمور استقبالها وإقامتها وكافة الترتيبات الأخرى، وأكد أن الملعب جيد إلى حد كبير وهو من النجيل الصناعي.