Advertisements

خاص.. عصام عبد الفتاح يكشف خطة تطوير التحكيم المصري

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:50 م
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
محمد الصو وهايدي يسري

 

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على أن هناك حملة تطوير للحكم المصري في الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الجديد. 


وأوضح عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن مهمته بدأت كرئيس للجنة من بداية شهر أكتوبر الجاري، وبالفعل وضع خطة لتطوير التحكيم.


وتابع: "سيكون هناك محاضرات مستمرة للحكام، وسيتم عرض أبرز اللقطات التي وقعوا فيها بالموسم الماضي، من أجل مناقشتها وتدارك الأخطاء في المستقبل".

 

وأضاف: "سيتم استقبال وفد من فيفا حتى يتم تطوير تقنية الفيديو، وشرح مهامها بالشكل الأمثل لكل الحكام، حتى يتم تلاشي الأخطاء السابقة، خاصة أنها تقنية مكلفة جدًا ويجب التعامل معها بشكل مثالي والاستفادة منها".

 

وأكمل: "سيتم رفع رواتب الحكام بداية من الموسم الجديد، حتى يكون هناك تطوير شامل، وسيتم وضع مواعيد محددة من أجل صرف المكافآت والرواتب بشكل مستمر، لإزالة الضغوط وفرض التركيز على الحكام".

 

وعن وجود حكام أجانب في مسابقة الدوري أتم: "هذا الأمر سيتم مناقشته وفي حال الاستقرار على وجود حكام أجانب، سنعمل على وضع شروط أهمها الطلب قبل مدة وتحمل النادي تكاليف وجودهم".

الكلمات المفتاحية

لفترة المقبلة كورة عصام عبد الفتاح رياضة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- مباريات الجولة الأولى للدوري.. قمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قمة نارية في الجولة الأولى من الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - صدمة في الأهلي بعد الكشف عن مدة غياب محمد الشناوي

منذ ساعة و 28 دقيقة

صدمة كبيرة لصلاح.. الـ 5 الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ حوالي 7 ساعات

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جدول مباريات الزمالك بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اليوم.. معسكر للحكام من أجل معالجة الأخطاء

لجنة الحكام تقترب من توقيع بروتوكول مع المغرب والجزائر

وجيه أحمد: أخطاء الحكام أقل ضرارا من إسبانيا وإيطاليا وإلمانيا

حوار- محمد فاروق: البنا ومعروف كانا يستحقان التواجد في الكان.. وجريشة استحق العودة وتجربة الأجانب سلبية

جمال الغندور لـ"الفجر الرياضي": لا نعلم موعد تطبيق تقنية الـ"var"

عصام عبد الفتاح لـ"الفجر الرياضي": الـVar أمر واقع ويجب التعامل معه وهذه حقيقة اتهامي بإهداء الدوري للزمالك وسأتخذ قرار جديد بشأن لجنة التحكيم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

05:06 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

04:10 م

عاجل - صدمة في الأهلي بعد الكشف عن مدة غياب محمد الشناوي

06:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements