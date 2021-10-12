خاص.. عصام عبد الفتاح يكشف خطة تطوير التحكيم المصري

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على أن هناك حملة تطوير للحكم المصري في الفترة المقبلة وقبل بداية الموسم الجديد.





وأوضح عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن مهمته بدأت كرئيس للجنة من بداية شهر أكتوبر الجاري، وبالفعل وضع خطة لتطوير التحكيم.





وتابع: "سيكون هناك محاضرات مستمرة للحكام، وسيتم عرض أبرز اللقطات التي وقعوا فيها بالموسم الماضي، من أجل مناقشتها وتدارك الأخطاء في المستقبل".

وأضاف: "سيتم استقبال وفد من فيفا حتى يتم تطوير تقنية الفيديو، وشرح مهامها بالشكل الأمثل لكل الحكام، حتى يتم تلاشي الأخطاء السابقة، خاصة أنها تقنية مكلفة جدًا ويجب التعامل معها بشكل مثالي والاستفادة منها".

وأكمل: "سيتم رفع رواتب الحكام بداية من الموسم الجديد، حتى يكون هناك تطوير شامل، وسيتم وضع مواعيد محددة من أجل صرف المكافآت والرواتب بشكل مستمر، لإزالة الضغوط وفرض التركيز على الحكام".

وعن وجود حكام أجانب في مسابقة الدوري أتم: "هذا الأمر سيتم مناقشته وفي حال الاستقرار على وجود حكام أجانب، سنعمل على وضع شروط أهمها الطلب قبل مدة وتحمل النادي تكاليف وجودهم".