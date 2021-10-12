جيب ورام يحصلان على تعديلات للظهور في معرض SEMA 2021

كشفت موبار عن عملها على سيارات مخصصة من رام وجيب، وذلك استعدادًا للإنطلاق في معرض SEMA الأمريكي للسيارات المعدلة.





كما أعلنت شركة ستيلانتس المالكة للشركات الثلاث عن صور تشويقية لـ5 سيارات، وقالت أن موبار ستستعرض بهذه السيارات مئات الأجزاء والإكسسوارات المخصصة، وتظهر الصور التشويقية بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام.





يشير شعار سياراة جيب رانجلر وهو E إلى أنها من فئة 4xe الهجينة، وتكشف الصورة عن أضواء الشفق القطبي للدلالة على أنها صديقة للبئية، قادرة على الذهاب لأماكن شبه معزولة، وقادرة على تحمل المناخ القاسي.





وتكشف صورة أخرى عن بيك أب رام في بيئة صحراوية قاسية مع العديد من الملحقات المثالية للرحلات الطويلة والتخييم.



