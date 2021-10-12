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الأهلي يتصدم بالإسماعيلي أول جولة.. والقمة بالجولة الثالثة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:51 م
الأهلي
الأهلي
هايدي يسري
أسفرت مراسم قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم،  اليوم الثلاثاء 12-10 عن مباريات نارية. 

واصتدم الأهلي في الجولة الأولي له بنادي الإسماعيلي، والقمة لم تنتظر كثيرًا حتي تقام، حيث سيواجة الأهلي في الجولة الثالثة فريق الزمالك. 

وأشرف على مراسم القرعة نجوم كرة القدم المصريين، أحمد حسن، أحمد الكأس، أحمد حسام ميدو، حسام غالي

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي مواعيد مباريات الأهلي للموسم القادم 2021-2022. 


الإسماعيلي VS الأهلي

الأهلي VS البنك الأهلي

الزمالك VS الأهلي

الأهلي VS المقاولون العرب

غزل المحلة VS الأهلي 

الأهلي VS سموحة 

فيوتشر VS الأهلي

الأهلي VS بيراميدز

الجونة VS الأهلي

الأهلي VS مصر المقاصة

فاركو VS الأهلي

الأهلي VS الاتحاد السكندري

المصري VS الأهلي

الأهلي VS الشرقية للدخان

إنبي VS الأهلي 

الأهلي VS طلائع الجيش 

سيراميكا كليوباترا VS الأهلي

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