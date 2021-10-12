تعرف على جميع مواجهات الدور الأول بالموسم الجديد بالدورى المصرى

أجريت قبل قليل مراسم سحب قرعة الدورى المصرى الممتاز بالموسم الجديد 2021 - 2022 والمقرر أن تنطل مبارياته فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.





وأسفرت القرعة عن مواجهات الدور الأول والتى جاءت على النحو التالى:





1-الجولة الأولى

الإسماعيلى - الأهلى

بيراميدز - مصر المقاصة

فيوتشر - فاركو

سموحة - الإتحاد السكندرى

غزل المحلة - المصرى

المقاولون العرب - الشرقية للدخان

الزمالك - إنبى

البنك الأهلى - طلائع الجيش

الجونة - سيراميكا





2-الجولة الثانية

سيراميكا - الإسماعيلى

الأهلى - البنك الأهلى

طلائع الجيش - الزمالك

إنبى - المقاولون العرب

الشرقية للدخان - غزل المحلة

المصرى - سموحة

الإتحاد السكندرى - فيوتشر

فاركو - بيراميدز

مصر المقاصة - الجونة





3- الجولة الثالثة

الزمالك - الأهلى

البنك الأهلى - الإسماعيلى

الجونة - فاركو

بيراميدز - الإتحاد السكندرى

فيوتشر - المصرى

سموحة - الشرقية للدخان

غزل المحلة - إنبى

المقاولون العرب - طلائع الجيش

مصر المقاصة - سيراميكا





4-الجولة الرابعة

سيراميكا - البنك الأهلى

الإسماعيلى - الزمالك

الأهلى - المقاولون العرب

طلائع الجيش - غزل المحلة

إنبى - سموحة

الشرقية للدخان - فيوتشر

المصرى - بيراميدز

الإتحاد السكندرى - الجونة

فاركو - مصر المقاصة





5-الجولة الخامسة

غزل المحلة - الأهلى

المقاولون العرب - الإسماعيلى

الزمالك - البنك الأهلى

مصر المقاصة - الإتحاد السكندرى

الجونة - المصرى

بيراميدز - الشرقية للدخان

فيوتشر - إنبى

سموحة - طلائع الجيش

فاركو - سيراميكا





6-الجولة السادسة

سيراميكا - الزمالك

البنك الأهلى - المقاولون العرب

الإسماعيلى -غزل المحلة

الأهلى - سموحة

طلائع الجيش - فيوتشر

إنبى - بيراميدز

الشرقية للدخان - الجونة

المصرى - مصر المقاصة

الإتحاد السكندرى - فاركو





7-الجولة السابعة

فيوتشر - الأهلى

سموحة - الإسماعيلى

غزل المحلة - البنك الأهلى

المقاولون العرب - الزمالك

فاركو - المصرى

مصر المقاصة - الشرقية للدخان

الجونة- إنبى

بيراميدز - طلائع الجيش

الإتحاد السكندرى -سيراميكا





8-الجولة الثامنة

سيراميكا - المقاولون العرب

الزمالك - غزل المحلة

البنك الأهلى - سموحة

الإسماعيلى -فيوتشر

الأهلى - بيراميدز

طلائع الجيش - الجونة

إنبى - مصر المقاصة

الشرقية للدخان - فاركو

المصرى - الإتحاد السكندرى





9-الجولة التاسعة

الجونة - الأهلى

بيراميدز - الإسماعيلى

فيوتشر - البنك الأهلى

سموحة - الزمالك

غزل المحلة - المقاولون العرب

الإتحاد السكندرى - الشرقية للدخان

فاركو - إنبى

مصر المقاصة - طلائع الجيش

المصرى -سيراميكا





10-الجولة العاشرة

سيراميكا - غزل المحلة

المقاولون العرب - سموحة

الزمالك - فيوتشر

البنك الأهلى - بيراميدز

الإسماعيلى - الجونة

الأهلى - مصر المقاصة

طلائع الجيش - فاركو

إنبى - الإتحاد السكندرى

الشرقية للدخان - المصرى





11-الجولة الحادية عشر

فاركو - الأهلى

مصر المقاصة - الإسماعيلى

الجونة - البنك الأهلى

بيراميدز - الزمالك

فيوتشر - المقاولون العرب

سموحة - غزل المحلة

المصرى - إنبى

الإتحاد السكندرى - طلائع الجيش

الشرقية للدخان - سيراميكا





12-الجولة الثانية عشر

سيراميكا - سموحة

غزل المحلة - فيوتشر

المقاولون العرب - بيراميدز

الزمالك - الجونة

البنك الأهلى - مصر المقاصة

الإسماعيلى - فاركو

الأهلى - الإتحاد السكندرى

طلائع الجيش - المصرى

إنبى - الشرقية للدخان





13-الجولة الثالثة عشر

المصرى - الأهلى

الإتحاد السكندرى - الإسماعيلى

فاركو - البنك الأهلى

مصر المقاصة - الزمالك

الجونة - المقاولون العرب

بيراميدز - غزل المحلة

فيوتشر - سموحة

الشرقية للدخان - طلائع الجيش

إنبى - سيراميكا





14-الجولة الرابعة عشر

سيراميكا - فيوتشر

سموحة - بيراميدز

غزل المحلة - الجونة

المقاولون العرب - مصر المقاصة

الزمالك - فاركو

البنك الأهلى - الإتحاد السكندرى

الإسماعيلى - المصرى

الأهلى - الشرقية للدخان

طلائع الجيش - إنبى





15-الجولة الخامسة عشر

إنبى - الأهلى

الشرقية للدخان - الإسماعيلى

المصرى - البنك الأهلى

الإتحاد السكندرى - الزمالك

فاركو - المقاولون العرب

مصر المقاصة - غزل المحلة

الجونة - سموحة

بيراميدز - فيوتشر

طلائع الجيش - سيراميكا





16- الجولة السادسة عشر

بيراميدز - سيراميكا

فيوتشر - الجونة

سموحة - مصر المقاصة

غزل المحلة - فاركو

المقاولون العرب - الإتحاد السكندرى

الزمالك - المصرى

البنك الأهلى - الشرقية للدخان

الإسماعيلى - إنبى

الأهلى - طلائع الجيش





17-الجولة السابعة عشر

سيراميكا - الأهلى

طلائع الجيش- الإسماعيلى

إنبى - البنك الأهلى

الشرقية للدخان - الزمالك

المصرى - المقاولون العرب

الإتحاد السكندرى - غزل المحلة

فاركو - سموحة

مصر المقاصة -فيوتشر

الجونة - بيراميدز