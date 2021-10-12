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تعرف على جميع مواجهات الدور الأول بالموسم الجديد بالدورى المصرى

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
أجريت قبل قليل مراسم سحب قرعة الدورى المصرى الممتاز بالموسم الجديد 2021 - 2022 والمقرر أن تنطل مبارياته فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.

وأسفرت القرعة عن مواجهات الدور الأول والتى جاءت على النحو التالى:

1-الجولة الأولى
الإسماعيلى - الأهلى
بيراميدز - مصر المقاصة
فيوتشر - فاركو
سموحة - الإتحاد السكندرى
غزل المحلة - المصرى
المقاولون العرب - الشرقية للدخان
الزمالك - إنبى
البنك الأهلى - طلائع الجيش
الجونة - سيراميكا

2-الجولة الثانية
سيراميكا - الإسماعيلى
الأهلى - البنك الأهلى
طلائع الجيش - الزمالك
إنبى - المقاولون العرب
الشرقية للدخان - غزل المحلة
المصرى - سموحة
الإتحاد السكندرى - فيوتشر
فاركو - بيراميدز
مصر المقاصة - الجونة

3- الجولة الثالثة
الزمالك - الأهلى
البنك الأهلى - الإسماعيلى
الجونة - فاركو
بيراميدز - الإتحاد السكندرى
فيوتشر - المصرى 
سموحة - الشرقية للدخان
غزل المحلة - إنبى
المقاولون العرب - طلائع الجيش
مصر المقاصة - سيراميكا

4-الجولة الرابعة
سيراميكا - البنك الأهلى
الإسماعيلى - الزمالك
الأهلى - المقاولون العرب
طلائع الجيش - غزل المحلة 
إنبى - سموحة
الشرقية للدخان - فيوتشر
المصرى - بيراميدز
الإتحاد السكندرى - الجونة 
فاركو - مصر المقاصة

5-الجولة الخامسة
غزل المحلة - الأهلى 
المقاولون العرب - الإسماعيلى 
الزمالك - البنك الأهلى
مصر المقاصة - الإتحاد السكندرى
الجونة - المصرى 
بيراميدز - الشرقية للدخان
فيوتشر - إنبى
سموحة - طلائع الجيش
فاركو - سيراميكا

6-الجولة السادسة
سيراميكا - الزمالك
البنك الأهلى - المقاولون العرب
الإسماعيلى -غزل المحلة 
الأهلى - سموحة
طلائع الجيش - فيوتشر
إنبى - بيراميدز
الشرقية للدخان - الجونة
المصرى - مصر المقاصة
الإتحاد السكندرى - فاركو

7-الجولة السابعة
فيوتشر - الأهلى
سموحة - الإسماعيلى
غزل المحلة - البنك الأهلى
المقاولون العرب - الزمالك
فاركو - المصرى
مصر المقاصة - الشرقية للدخان
الجونة- إنبى
بيراميدز - طلائع الجيش
الإتحاد السكندرى -سيراميكا

8-الجولة الثامنة
سيراميكا - المقاولون العرب
الزمالك - غزل المحلة
البنك الأهلى - سموحة
الإسماعيلى -فيوتشر 
الأهلى - بيراميدز
طلائع الجيش - الجونة
إنبى - مصر المقاصة
الشرقية للدخان - فاركو
المصرى - الإتحاد السكندرى

9-الجولة التاسعة
الجونة - الأهلى
بيراميدز - الإسماعيلى
فيوتشر - البنك الأهلى 
سموحة - الزمالك
غزل المحلة - المقاولون العرب
الإتحاد السكندرى - الشرقية للدخان
فاركو - إنبى
مصر المقاصة - طلائع الجيش
المصرى -سيراميكا

10-الجولة العاشرة
سيراميكا - غزل المحلة
المقاولون العرب - سموحة
الزمالك - فيوتشر
البنك الأهلى - بيراميدز
الإسماعيلى - الجونة
الأهلى - مصر المقاصة
طلائع الجيش - فاركو
إنبى - الإتحاد السكندرى
الشرقية للدخان - المصرى

11-الجولة الحادية عشر
فاركو - الأهلى 
مصر المقاصة - الإسماعيلى
الجونة - البنك الأهلى
بيراميدز - الزمالك
فيوتشر - المقاولون العرب
سموحة - غزل المحلة
المصرى - إنبى
الإتحاد السكندرى - طلائع الجيش
الشرقية للدخان - سيراميكا

12-الجولة الثانية عشر
سيراميكا - سموحة 
غزل المحلة - فيوتشر
المقاولون العرب - بيراميدز
الزمالك - الجونة
البنك الأهلى - مصر المقاصة
الإسماعيلى - فاركو
الأهلى - الإتحاد السكندرى
طلائع الجيش - المصرى
إنبى - الشرقية للدخان

13-الجولة الثالثة عشر
المصرى - الأهلى
الإتحاد السكندرى - الإسماعيلى
فاركو - البنك الأهلى
مصر المقاصة - الزمالك 
الجونة - المقاولون العرب
بيراميدز - غزل المحلة
فيوتشر - سموحة
الشرقية للدخان - طلائع الجيش
إنبى - سيراميكا

14-الجولة الرابعة عشر
سيراميكا - فيوتشر
سموحة - بيراميدز
غزل المحلة - الجونة
المقاولون العرب - مصر المقاصة
الزمالك - فاركو
البنك الأهلى - الإتحاد السكندرى
الإسماعيلى - المصرى
الأهلى - الشرقية للدخان
طلائع الجيش - إنبى

15-الجولة الخامسة عشر
إنبى - الأهلى
الشرقية للدخان - الإسماعيلى
المصرى - البنك الأهلى
الإتحاد السكندرى - الزمالك
فاركو - المقاولون العرب
مصر المقاصة - غزل المحلة
الجونة - سموحة
بيراميدز - فيوتشر
طلائع الجيش - سيراميكا

16- الجولة السادسة عشر
بيراميدز - سيراميكا
فيوتشر - الجونة
سموحة - مصر المقاصة
غزل المحلة - فاركو
المقاولون العرب - الإتحاد السكندرى 
الزمالك - المصرى
البنك الأهلى - الشرقية للدخان
الإسماعيلى - إنبى
الأهلى - طلائع الجيش

17-الجولة السابعة عشر
سيراميكا - الأهلى
طلائع الجيش- الإسماعيلى
إنبى - البنك الأهلى
الشرقية للدخان - الزمالك
المصرى - المقاولون العرب
الإتحاد السكندرى - غزل المحلة
فاركو - سموحة
مصر المقاصة -فيوتشر
الجونة - بيراميدز

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