Advertisements

بعد الشناوي وأفشة.. نجم جديد يغيب عن الأهلي أمام بطل النيجر

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 06:59 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي

 

خرج محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل، من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر بسبب الإصابة.

 

حيث بدأ محمود وحيد تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأجرى أشعة للاطمئنان على إصابته، وبدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي من أجل التعافي منها.

 

وأوضح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن محمود وحيد يحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى 5 أيام لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال إفريقيا الفجر الشناوي الاهلي أفشة أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ يوم

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جدول مباريات الزمالك بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قمة نارية في الجولة الأولى من الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبيرة لصلاح.. الـ 5 الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يخطط لضم نجم بيراميدز في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- مباريات الجولة الأولى للدوري.. قمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة في الأهلي بعد الكشف عن مدة غياب محمد الشناوي

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يكشف موقفه من مشاركة معلول في التدريبات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

قبل موقعة الإنتاج.. موسيماني يفاجئ نجم الأهلي

طبيب الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة ثنائي الفريق

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

05:06 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

04:10 م

عاجل - صدمة في الأهلي بعد الكشف عن مدة غياب محمد الشناوي

06:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements