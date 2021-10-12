بعد الشناوي وأفشة.. نجم جديد يغيب عن الأهلي أمام بطل النيجر

خرج محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل، من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر بسبب الإصابة.

حيث بدأ محمود وحيد تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأجرى أشعة للاطمئنان على إصابته، وبدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي من أجل التعافي منها.

وأوضح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن محمود وحيد يحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى 5 أيام لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.