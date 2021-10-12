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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 13/10/2021 في محافظات ومدن مصر

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 07:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021، حيث أوضحت الأرصاد أن طقس الغد حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا في مصر

وقال خبرا الأرصاد، إنه يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وهي "مطروح، السلوم، الضبعة" على فترات متقطعة بنسبة تصل لـ 40%، كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين 1.25 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما لحالة البحر الأحمر، سوف تكون معتدلة إلى مضطربة، كما يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في مصر

العظمى - الصغرى

القاهرة 31 21

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 30 21

مطروح 27 18

السلوم 28 19

سيوة 31 17

بورسعيد 29 23

دمياط 28 23

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 21

السويس 32 20

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 20

نخل 33 19

نويبع 33 26

طابا 31 22

كاترين 32 17

الطور 29 24

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 39 24

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 34 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23

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