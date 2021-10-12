مجلس سيدات أعمال دبي يطلق برنامجه التوجيهي الإرشادي





أطلق مجلس سيدات أعمال دبي الدورة الرابعة من البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص بعضوات المجلس ،بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورات الثلاث السابقة في صقل مهارات حوالي 100 من العضوات وتزويدهم بخبرات ومهارات مهنية وشخصية متطورة تستهدف الارتقاء بتنافسيتهن في مجتمع الأعمال.





وفتح المجلس باب الانضمام للبرنامج التدريبي المتخصص على موقعه الإلكتروني حيث يستمر حتى28 أكتوبر الجاري على أن يتم بعد ذلك اختيار المشاركات بالبرنامج وجمعهن مع خبراء وموجهين من الشركات والهيئات والمؤسسات الشريكة للمجلس في برنامج تدريبي مدته ستة أشهر.





وجاء إطلاق البرنامج في فعالية نظمها مجلس سيدات أعمال دبي مؤخرا في مقر غرفة دبي بمشاركة العضوات والشركاء في البرنامج حيث تضمن الحفل كلمة افتتاحية لسعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق رئيسة مجلس الإدارة أكدت فيها أهمية البرنامج في تعزيز قدرات ومهارات سيدات ورائدات الأعمال وكيفية مساهمة التطوير المستمر في المهارات والخبرات في التكيف مع المتغيرات العالمية في بيئة الأعمال.





ولفتت إلى البرنامج نجح في تأهيل وتدريب وتطوير حوالي 100 من رائدات وسيدات الأعمال اللواتي شققن طريقهن بنجاح في مجال ريادة الأعمال حيث تمكن البرنامج من إضافة بصمة خاصة ونوعية للحياة المهنية والشخصية للمشاركات في البرنامج.





ولفتت القرق إلى تزامن إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج مع عام الخمسين ومشاريع الخمسين التي أطلقتها القيادة الرشيدة والتي تعكس الرؤية الطموحة لصناعة المستقبل ويتزامن كذلك مع انطلاق الحدث الدولي الأهم في العالم وهو إكسبو 2020 دبي وهذا ما يزيد من أهمية البرنامج باعتباره ضرورة أساسية في دعم سيدات الأعمال في الفترة المقبلة.





ويعتبر البرنامج التوجيهي المتخصص جزءا من جهود المجلس لتطوير قدرات أعضائه وصقل مهاراتهن وتوفير أفضل التدريب النوعي العملي والمهني الذي يعزز من خبرات الأعضاء وتنافسيتهن في بيئة الأعمال خصوصا في ضوء التحديات الحالية وازدياد المنافسة في سوق العمل ويتميز البرنامج بتنوعه حيث تضم قائمة الموجهين والمدربين رجالا ونساء من الخبراء والمتميزين في مجالات عملهم واختصاصهم.



