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بهذه الطريقة.. إنجي علي تروج لحلقتها مع رانيا فريد شوقي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:42 م
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
منار أشرف داود
نشرت الإعلامية إنجي علي، صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية، بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكانت الصورة لها مع النجمة رانيا فريد شوقي، لتروج لحلقتها معها، وعلقت عليها قائلة:"انتظرونا يوم الخميس مع المختلفة الاستثنائية النجمة رانيا فريد شوقي ".

يذكر أن آخر أعمال إنجي علي مسلسل "60 دقيقة" يشارك في بطولته عدد من الأبطال أبرزهم: ياسمين رئيس، سوسن بدر، وشيرين رضا، ومحمود نصر،إنتاج صادق صباح.

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