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بيراميدز يخطط لضم صفقة نارية في الميركاتو الشتوي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 07:59 م
بيراميدز
بيراميدز
على خلاف

يستهدف مسؤولو بيراميدز تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي بضم مؤيد اللافي نجم منتخب ليبيا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

 

خطة بيراميدز لضم مؤيد اللافي

 

و تحدث محمد الجيلاني وكيل مؤيد اللافي لاعب وسط منتخب ليبيا و الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي عن وجود اهتمام كبير من قبل نادى بيراميدز بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

وقال الجيلاني أن مسؤولي بيراميدز يضعوا مؤيد اللافي "جوهرة الكرة الليبية" تحت المراقبة تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية و التفاوض الوداد البيضاوي المغربي.

 

وأتم وكيل مؤيد اللافي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي موضحًا أن اللاعب يعد من أفضل اللاعبين فى صفوف الوداد المغربي بالموسم المنقضي وتوج معهم بلقب الدوري المحلي.

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