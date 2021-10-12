صفقة مدوية.. ريال مدريد يستقر على بديل كاسيميرو

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع أحد نجوم موناكو الفرنسي ليكون بديلا لنجمه البرازيلي كاسيميرو.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد يعتقد بأن الفرنسي أوريلين تشواميني نجم خط وسط موناكو هو اللاعب المثالي لخلافة كاسيميرو في الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الفرنسي تبلغ قيمته حوالي 35 مليون يورو في حين كان موناكو قد تعاقد معه في عام 2019 مقابل 18 مليون يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كلا من يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي مهتمان بالتعاقد مع تشواميني أيضاً.