محمد رمضان يرقص مع المضيفات بطائرته الخاصة

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له وهو يرقص مع مضيفاته على متن طلئرته الخاصة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





وعلق "رمضان "على الفيديو قائلًا: "المضيفة الفرفوشه رزق".



ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "موسى"، مع عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب، وهبة مجدي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية لهذا العام.





