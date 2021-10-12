استعدادات بالأزهر لإطلاق "بطولة كأس الوافدين" برعاية الإمام الأكبر

يبدأ مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الاثنين المقبل، الاجتماع التحضيري لإطلاق "بطولة كأس الأزهر للوافدين"، والتى تعتبر البطولة العالمية الأولى من نوعها للطلاب الوافدين والأجانب، وتهدف إلى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين المنتسبين للأزهر ليمثلوا بلادهم فى المناسبات الرياضية العالمية، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز الطلاب الوافدين والأجانب ورئيس البطولة، إن فكرة البطولة جاءت انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف العالمية وأدواره الحيوية الدعوية والفكرية والتثقيفية، تنفيذًأ لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر.



وأضافت، أن البطولة تأتى لدعم الطلاب الوافدين والأجانب، وهو جوهر رسالة الأزهر، لخلق فرصة لهم للرعاية والعناية فى جميع الجوانب الترفيهية والإبداعية والتعليمية، لافتة إلى أن البطولة تهدف إلى بناء شخصية إسلامية متكاملة، وشغل أوقات فراغ الوافدين بإحداث نقلة نوعية فى أنشطتهم الرياضية، وخلق التآلف والتواد فيما بينهم على اختلاف ثقافاتهم وبلدانهم.



وأشارت إلى أن تلك الأحداث العالمية تأتى وفقًا لرؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية لمنظومة الوافدين بالأزهر 2018-2030، مؤكدة أن البطولة تتضمن 6 بطولات متنوعة، (دوري كرة قدم بنين)، و(دوري كرة يد بنين وبنات)، و(دوري كرة سلة بنين وبنات)، و(دوري كرة طائرة بنين وبنات)، و(تنس طاولة بنين وبنات)، و(ألعاب قوى بنين وبنات)، وذلك على مدار 3 أسابيع خلال شهر نوفمبر المقبل.



وقال الدكتور محمود إبراهيم، المدير الفني للبطولة، إنه يجب على جميع لاعبي الفريق المشاركين من الوافدين أن يكونوا دارسين بالأزهر، ومقيدين بإحدى المراحل الدراسية، كشرط أساسى للاشتراك فى البطولة، كما أنه يحق لكل دولة الاشتراك بفريق واحد فقط ترشحه السفارة، ولا يزيد عدده عن 20 لاعبًا.



وأضاف، أن البطولة يتم تنفيذها بطريقة الدوري، وتقسم إلى مجموعات، يتم تصعيد الفرق الفائزة وخروج المغلوب، موضحًا أن عدد لاعبي دوري كرة السلة لا يزيد عن 12 لاعبًا، ولا يقل عن 5 لاعبين، والكرة الطائرة لا يزيد عن 12 لاعبًا، ولا يقل عن 6 لاعبين.



وأكد "إبراهيم" على أن البطولة العالمية الأولى للوافدين، سيتم تنظيمها بمشاركة حكام من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، والاتحاد المصري لكرة السلة، والاتحاد المصري لكرة الطائرة، والاتحاد المصري لتنس الطاولة، والاتحاد المصري لألعاب القوي.



ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى فريد، عضو مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن رفع شعار "الرياضة للجميع" بين الطلاب الوافدين بالأزهر إحدى أهم الوسائل للمحافظة على الصحة العامة والصحة النفسية، إلى جانب تقوية الثقة فى النفس وتنمية القدرات البدنية والذهنية.



وأضاف، أنه سيتم تقديم كأس البطولة إلى الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولي بجميع الألعاب، كما سيتم توزيع ميدالية تذكارية لكل لاعب على حدة بالفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولي، وشهادة تقدير لكل الفرق المشاركة.



فيما أكد اللواء إبراهيم الجارحي، المشرف العام على مدن البعوث الإسلامية، أن ملاعب الاستاد الخاصة بالطلاب الوافدين والأجانب وغرف الملابس إلى جانب غرف خاصة بالحكام، تم تجهيزها على أعلى مستوى للحدث الكبير والذي يقام لأول مرة.

