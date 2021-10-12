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إتحاد الكرة يوافق علي نقل مباراة ديروط لملعب الالومنيوم

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار

وافق الإتحاد المصري لكرة القدم، علي نقل مباراة نادي ديروط، أمام فريق نادي الالومنيوم، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة، للمجموعة الأولي بالقسم الثاني لملعب نادي الالومنيوم، بدلا من ملعب ديروط الذي كان من المقرر ان تقام عليه المباراة.
وكان مجلس إدارة نادي ديروط قد خاطب لجنة المسابقات بالاتحاد، لنقل المباراة، لعدم موافقة الأمن علي إستضافة ملعب الفريق للمباراة.
ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول المسابقة بدون رصيد من النقاط، بعد تاجيل مباراته في الجولة الأولي أمام المدينة المنورة، وخسارته في الجولة الثانية أمام الفيوم بهدف نظيف.

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