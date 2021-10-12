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"المنصورة" تتصدى بحزم للباعة الجائلين في حملة مكبرة (صور)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:10 م
جانب من الحملة المكبرة
جانب من الحملة المكبرة
محمد كشك
شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع رئاسة حى غرب المنصورة بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة اليوم الثلاثاء حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وتعيد الانضباط للشارع بنطاق حى غرب المنصورة.

قاد الحملة، أشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس حى غرب المنصورة، والعميد أحمد أبوالخير، مدير إدارة مرافق الدقهلية، والرائد فاروق حماد، وكيل مرافق الدقهلية، والرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق.

وقد تمكنت الحملة من إعادة الانضباط للشارع بنطاق حى غرب المنصورة، حيث تم رفع كافة أشكال التعديات والإشغالات على الطريق.

تم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمحال التجارية والعقارات، التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية

أشار رئيس حى غرب المنصورة إلى أن الحملات مستمرة لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وإعادة هيبة الدولة والقانون بالشارع.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة أنه" لن يسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية.

تأتي الحملات فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، وفى إطار الخطة التى وضعها مدير أمن الدقهلية، بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات فى الشوارع والميادين.
"المنصورة" تتصدى بحزم للباعة الجائلين في حملة مكبرة (صور)
"المنصورة" تتصدى بحزم للباعة الجائلين في حملة مكبرة (صور)
"المنصورة" تتصدى بحزم للباعة الجائلين في حملة مكبرة (صور)
"المنصورة" تتصدى بحزم للباعة الجائلين في حملة مكبرة (صور)
"المنصورة" تتصدى بحزم للباعة الجائلين في حملة مكبرة (صور)
"المنصورة" تتصدى بحزم للباعة الجائلين في حملة مكبرة (صور)
"المنصورة" تتصدى بحزم للباعة الجائلين في حملة مكبرة (صور)
"المنصورة" تتصدى بحزم للباعة الجائلين في حملة مكبرة (صور)
"المنصورة" تتصدى بحزم للباعة الجائلين في حملة مكبرة (صور)
"المنصورة" تتصدى بحزم للباعة الجائلين في حملة مكبرة (صور)

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حملة مكبرة بالمنصورة الباعة الجائلين

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