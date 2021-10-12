عبير صبري تتألق بأحدث ظهور

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جديدة لها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "صبري" وهي ترتدي فستان مشجر قصير، به الكثير من الألوان، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت ماكياج هادئ ملائم مع الإطلالة، وعلقت "على الصورة قائلة:"هالوو" مما أثار إعجاب جمهورها.



يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وأمير صلاح الدين".. من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.