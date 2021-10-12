بسمة وهبة: نواجه تنظيم "العكننة على المصريين"



وأضافت "بسمة وهبة"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك من يريد منع أي أمر يساهم في فرحة المصريين وأننا أمام تنظيم شديد الخطورة اسمه "تنظيم العكننة على المصريين".



وأشارت إلى أننا أمام فئات تفعل أي شىء حتى لا يشعر الشعب المصري بأي انتصار أو إنجاز وأننا نرى أداء أكثر خطورة لإفساد فرحة المصريين بإنجاز البطل المصري بيج رامي بعد فوزه للمرة الثانية بلقب مستر أولمبيا ونحن أمام إنجاز عالمي وتاريخي باسم لاعب مصري رفع علم مصر أمام العالم كله.



وتابعت: "بيخرجوا علينا بفتاوى شاذة وإن لعبة بيج رامي حرام لإظهارها عورته ويخرج علينا المدعو عبد الله رشدي، بفتوى يلحق بيها التريند".



استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، محاولات البعض تشوية فرحة المصريين سواء على المستوى السياسي أو الرياضي أو الفني، قائلة: فرحة المصريين أصبحت مستهدفة بالتقليل من حجم الإنجازات ونشر الأخبار الخاطئة باستغلال لعبة الهاشتاجات.