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الحماية المدنية تمنع وقوع كارثة محققة أسفل الطريق الدائري (تفاصيل)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:19 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقا اندلع في عدد من الأكشاك الخشبية أسفل الطريق الدائري، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بجوار سلم قرية ناهيا المتاخم للطريق الدائري.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

بالفحص والمعاينة تبين شوب حريق في أكشاك ملاصقة للطريق الدائري خاصة بأعمال صيانة الكاوتشوك وزيوت السيارات، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات.

وجرى تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

حريق الطريق الدائري الحماية المدنية

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