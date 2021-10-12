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المريخ يواصل تدريباته استعدادا لملاقاة بتروجت

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي



استأنف الفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي تدريباته استعدادا للمباراة الهامة التي ستجمعه بنظيره فريق بتروجت ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .


ومن المنتظر ان تقام المباراة على ملعب المريخ يوم الجمعة المقبلة ، تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد العزيز " الزيز ".


وكان فريق المريخ قد تعادل خلال الجولتين الماضيتين أمام بلبيس بنتيجة 2/2 ، و الداخلية بنتيجة 1/1.


أما فريق بتروجيت قد تلقى هزيمة من نظيره الداخلية بالجولة الأولى بنتيجة 4/3 ، وفاز في الجولة الثانية على بورفؤاد بنتيجة 2/0.

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