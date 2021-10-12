المريخ يواصل تدريباته استعدادا لملاقاة بتروجت







استأنف الفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي تدريباته استعدادا للمباراة الهامة التي ستجمعه بنظيره فريق بتروجت ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .





ومن المنتظر ان تقام المباراة على ملعب المريخ يوم الجمعة المقبلة ، تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد العزيز " الزيز ".





وكان فريق المريخ قد تعادل خلال الجولتين الماضيتين أمام بلبيس بنتيجة 2/2 ، و الداخلية بنتيجة 1/1.





أما فريق بتروجيت قد تلقى هزيمة من نظيره الداخلية بالجولة الأولى بنتيجة 4/3 ، وفاز في الجولة الثانية على بورفؤاد بنتيجة 2/0.