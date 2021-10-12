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الحمام المطروحي يضم مدافع طلائع الجيش رسميا

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو

نجح نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في التعاقد مع أحمد ناصر مدافع طلائع الجيش من مواليد 99 لتدعيم خط دفاع الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات، وعون خالد المدير الإداري.

يذكر أن الفريق المطروحي قد تعاقد مع مؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده، وأحمد خيرة لاعب سمنود، ومهران مجاهد لاعب الشرقية، وسيد عماد حارس الشرقية، وعبد الله شيكا لاعب أبوقير للأسمدة، وهشام أحمد لاعب دكرنس، ومحمد الجزار لاعب دكرنس، وبرنس لاعب الهلال المطروحي، وأحمد عطاالله لاعب نبروه، ومحمد كامل حارس الزمالك، ومحمد كارم لاعب غزل المحلة

ويحتل الحمام المطروحي المركز الثامن برصيد نقطتين بعد التعادل في الجولتين مع صيد المحلة، والأوليمبي بنفس النتيجة 1/1.

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