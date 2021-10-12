سهرة تجمع مصطفى قمر مع ماجد المصري ورجل أعمال شهير

نشر الفنان مصطفى قمر فيديو يجمعه مع الفنان ماجد المصري ورجل الأعمال عنان عوض وهم يرقصون ويغنون، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "قمر" على الفيديو قائلًا:"سهرة من العمر في بيت اخويا وحبيبي رجل الاعمال والمنتج الاردني عنان عوض اجدع صاحب ومع حبيب قلبي واخويا النجم الكبير ماجد المصري في البلد اللي بحبه وبحب شعبه قوي الاردن..بيتك عامر يا حبيبي يا عنان وشكرا على الجمعه الحلوه".



يذكر أن أخر أعمال الفنان مصطفى قمر مسلسل"فارس بلا جواز" بطولة عدد ممن النجوم أبرزهم، بشرى، ومحمد ثروت، وريم مصطفى، وطارق الإبياري، وسليمان عيد، وطارق عبدالعزيز، وشيري عادل، وبيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وأوس أوس، وديما بياعة، ومحمد طعيمة، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.



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