الشارقة: احتفال بتشغيل ثاني التوربينات الغازية في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة





احتفلت شركة محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة /شيبكو/ وشركة "جنرال إلكتريك" بتشغيل التوربين الغازي الثاني لأول مرة في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة توليد تبلغ 1.8 جيجاواط .





وتمثل عملية التشغيل الأولى لهذا التوربين من طراز H-class إنجازاً هاماً واختباراً حاسماً يتم فيها تشغيل التوربين بالوقود في الموقع وتأتي هذه المرحلة بعد أشهر طويلة من أعمال التركيب والتشغيل.





وتعتبر هذه المنشأة أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية وتعمل بالدورة المركبة في الشارقة وقام الشريكان المطوران شركة جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة وشركة "سوميتومو" اليابانية بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتطوير وبناء وتشغيل المحطة وبعد الإغلاق المالي لهذه الصفقة في العام 2019 شكل الشريكان المطوران مع "شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية" و"الشارقة لإدارة الأصول" الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة شركة مشروع مشترك "شيبكو" لبناء المشروع وملكيته وتشغيله ليكون أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركبة في الشارقة.





وتقدم شركة" جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" أعمال الهندسة والإنشاء والمشتريات الرئيسية وتزود المحطة بثلاثة توربينات غازية من طراز 9HA.01 وستة مولدات وثلاثة مولدات بخارية لاستعادة الحرارة وستقدم الشركة أيضاً قطع التبديل وخدمات الإصلاح والصيانة لأصول توليد الطاقة في المشروع لمدة 25 عاماً تقريباً.





و قال سعادة سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة :يتوج تشغيل التوربين الغازي الثاني لأول مرة في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية إنجازاً هاماً وثمرة الجهود التي بذلتها فرق عمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشيبكو و’جنرال إلكتريك‘ لإستكمال هذا المشروع الحيوي .. مشيرا إلى أن هذه المحطة تعتبر عنصراً رئيسياً من خطة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 2030 ومن المتوقع أن تساهم في توليد ما يصل إلى 40 بالمائة من إحتياجات الطاقة الكهربائية في الشارقة عند إكتمالها .





وأشار عمر الملا رئيس مجلس إدارة "شيبكو" يعتبر إنشاء محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية مشروعاً معقداً تطلب إنجازه حتى الآن أكثر من 7 ملايين ساعة عمل من قبل أكثر من 1500 شخص من 20 دولة ويسعدني الإعلان عن إستكمال معظم الأعمال الهندسية وما يصل إلى 80 بالمائة من أعمال التشغيل ضمن المحطة التي ستكون عند إستكمالها محطة توليد الطاقة الكهربائية الأعلى كفاءة في قطاع الخدمات بمنطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يمكنها من تحقيق فوائد بيئية كبيرة .





يشار إلى أن تقنية توربينات H-class من "جنرال إلكتريك" سجلت في العام 2021 أرقاما قياسية عالمية على مستويي العمل بالدورة المركبة والكفاءة وحصدت مشاريع مدعومة بهذه التوربينات عدداً من الجوائز خلال العام الجاري وتمثلت في أفضل محطة طاقة للعام وأفضل محطة طاقة حول العالم وجائز الابتكار وسيساعد استخدام تقنيات التوربينات 9HA.01 من "جنرال إلكتريك" هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في الحد من الانبعاثات الكربونية بمعدل 4 ملايين طن سنوياً مقارنة بالمستويات الحالية وهو ما يعادل إزالة مليون سيارة عن طرقات دولة الإمارات.





وأضاف جوزيف أنيس الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسعدنا في ’جنرال إلكتريك‘ تزويد محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بتقنية H-class المتطورة التي سجلت العديد من الأرقام القياسية لتتمكن من توليد الطاقة الكهربائية الموثوقة بأسلوب مستدام لتلبية احتياجات سكان الشارقة.