Advertisements

الجزائر تكتسح النيجر برباعية في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:26 م
الجزائر
الجزائر
وكالات
اكتسح المنتخب الجزائري مضيفه منتخب النيجر 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وسجل أهداف المنتخب الجزائري رياض محرز وإسلام سليماني وإسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح في الدقائق 20 و33 و48 و54 على الترتيب.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب النيجر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

الكلمات المفتاحية

الجزائر تكتسح النيجر برباعية التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 أس العالم 2022

أخبار تهمك

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ يوم

بيراميدز يخطط لضم صفقة نارية في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

صدمة كبيرة لصلاح.. الـ 5 الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة في الأهلي بعد الكشف عن مدة غياب محمد الشناوي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مثيرة في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

عاجل- مباريات الجولة الأولى للدوري.. قمة بين الأهلي والإسماعيلي والزمالك أمام إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن غيابات الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة مدوية.. ريال مدريد يستقر على بديل كاسيميرو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ حوالي 9 ساعات

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تسحق كازاخستان برباعية في التصفيات الأوروبية

فنلندا تعبر البوسنة في تصفيات اليورو

إيطاليا تقسو على اليونان بتصفيات يورو 2020

إيطاليا تكتسح البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة في تصفيات أمم أوروبا

منتخب إسبانيا يدهس مالطة بسباعية نظيفة في تصفيات أمم أوروبا

الجزائر تسحق جيبوتي 8-0 في تصفيات كأس العالم 2022

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

05:06 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

صدمة كبيرة لصلاح.. الـ 5 الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

06:44 م

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements