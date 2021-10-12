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الكشف عن غيابات الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهود ثمانية من لاعبيه فى مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها 16 أكتوبر الجاري.

حيث يغيب عن الأهلي فى هذه المباراة كل من حسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وكريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومحمود متولي.

ولن يشارك أيضًا في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى.

ويغيب محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الحرس الوطني بطل النيجر بسبب عقد قرانه، بالإضافة إلى غياب محمد الشناوي بعد إصابته التي تعرض لها مع منتخب مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم.

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وري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الكشف عن غيابات الأهلي ضد الحرس

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