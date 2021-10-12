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تعرف على موعد لقاء مانشستر سيتي المقبل في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:32 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي خلاف
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي مواجهة مرتقبة ضد بيرنلي ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج».


موعد لقاء مانشستر سيتي المقبل
ومن المقرر أن يستقبل السيتيزينس منافسه بيرنلي على ملعب طيران الاتحاد ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

و يحتل الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني ونقطتين عن تشيلسي متصدر الترتيب.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة مانشستر سيتي ضد بيرنلي ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الانجليزي، يوم السبت 16 أكتوبر 2021، عند تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة 

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بشكل حصري على قناة بي إن سبورتس، وذلك لحساب منافسات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

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موعد لقاء مانشستر سيتي تشيلسي أكتوبر 2021

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