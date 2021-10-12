"العائلة المقدسة" تحتفل بإفتتاح مبنى المرحلة الثانوية بالمنصورة ودخوله الخدمة (صور)

احتفلت مدرسة العائلة المقدسة بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بافتتاح مبنى المرحلة الثانوية وانضمامه للخدمة، ليتسع لكافة الفتيات بعد انتهاء اتمامهن المرحلة الإعدادية.





وسعت إدارة المدرسة لفترات طويلة لإنشاء مبنى للدراسة بالمرحلة الثانوية، بعد أن كانت تتوقف الدراسة عند المرحلة الإعدادية فقط، ما كان يمثل مطلبًا ملحًا لجميع الطالبات بالمدرسة، وأولياء أمورهم.





وأقيم الحفل على المسرح المقام بفناء المدرسة أمام المبنى الجديد، بحضور نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعلية وتوابعها، الأم ماري نادية الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات، الأب أغاثون خير وكيل المطرانية، ومدير مدرسة المرقسية بالإسماعلية، الأب برنابا منسي الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بالدلتا والقناة ومدير مدرسة العناية الإلهية، الأب وبريال نائبًا عن الأنبا دواد أسقف المنصورة وتوابعها، والأب افرايم نائبًا عن القمص سيرافيم والأم ليلي مدير المدرسة والأخت رفقة وكيل المدرسة.





كما حضر الدكتور أحمد هيكل مدير التعليم العام بالدقهلية نيابة عن وكيل الوزارة، الدكتور عصام عمارة عام مدير التعليم الخاص بالدقهلية، الدكتور راغب مختار مدير التعليم الثانوي بالدقهلية، أشرف الغرباوى وكيل إدارة شرق المنصورة، وعدد من القيادات الوطنية والأمنية، والدكتورة نسرين صلاح عضو مجلس النواب، والدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، والدكتورة ماجدة نصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس جامعة المنصورة السابق.





وشمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية والغنائية والشعرية، فضلا عن عدد من الرقصات قدمها طلبة المدرسة وعدد من خريجات المدرسة من دفعات سابقة، كما احتفلت المدرسة بخريجات المرحلة الاعدادية اللاتي حالفهن الحظ ليكونا أول دفعة تحظي بالقبول بالصف الأول الثانوي بعد افتتاحه.





ومدرسة العائلة المقدسة للبنات بالمنصورة، استقت هويتها من مؤسسة رهبنة العائلة المقدسة بفرنسا عام 1816م القديسة إميلى درودا بفرنسا، وفي عام 1908 نشأت المدرسة مع ثلاث راهبات أتين من فرنسا، واستقبلهن قنصل فرنسا أنذاك، وبدأن تأدية رسالتهن التربوية والتعليمية فى بيت صغير وإمكانات بسيطة وتلميذات لم يتجاوز عددهن 20، حيث كانت المدرسة مدرسة لغات.





وعام 1923 تم افتتاح المبنى الأساسي ومكون من طابقين، وعام 1925 زاد عدد الطالبات حتى بلغ عددهن 360 طالبة، وفي 1941 تقدمت أول طالبة للثانوية العامة الفرنسية.





وبسبب التوسع، وتحديدًا عام 1944 افتتحت مرحلة رياض الأطفال، وفي 1953 وتلبية لاحتياجات المجتمع وتزايد الاقبال على المدرسة تم بناء الطابق الثالث.





وفي عام 1956 بعد الحرب تبدل الحال، وغادر الأجانب المنصورة من راهبات ومدرسين، وفي 1957 تحول المسار التعليمى من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، واستمر حتى الآن، وتم الاستعانة بهيئة تدريس مصرية لتكتمل المسيرة بالتعاون مع الراهبات.



