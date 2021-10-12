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منتخب عمان يدك فيتنام بثلاثية في تصفيات كأس العالم

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:34 م
عمان
عمان
أمل الحلفاوي
استطاع منتخب عمان الأول لكرة القدم، أن يحقق انتصارًا كبيرًا بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره فيتنام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

في بداية اللقاء، فشل محسن ياجور من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16، بعد حصول منتخب عمان على ركلة جزاء.

ونجح نغوين تاين لينه في إدراك هدف التقدم لصالح منتخب فيتنام، ثم أحرز عصام الصبحي هدف التعادل في الدقيقة45+1، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.

وفي الشوط الثاني، سجل محسن جوهر الهدف الثاني لمنتخب عمان، في الدقيقة 49، وفي النهاية اختتم صلاح اليحيائي الثلاثية في الدقيقة 63، لينتهي اللقاء بفوز منتخب عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب عمان إلى 6 نقاط محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، بينما لم يحصد منتخب فيتنام أي نقاط حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

منتخب عمان تصفيات كأس العالم أس العالم 2022

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