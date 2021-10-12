Advertisements

الطقس في أسبوع.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 08:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشف هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في أسبوع أو خلال الأيام المقبلة منذ غدًا الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 وحتى الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري، وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة.

حالة الطقس في أسبوع 

قال خبراء الأرصاد، إن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليـلا على كافة الأنحاء.

كما تابع الخبرا، أن الطقس سيكون مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تظل درجات الحرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة، وتنخفض بداية من يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار غدا الأربعاء على مناطق متفرقة من السواحل الغربية: مطروح، السلوم، والضبعة على فترات متقطعة.


درجات الحرارة يوم الأربعاء 13 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة يوم الخميس 14 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة يوم الجمعة 15 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الغد درجات الحرارة اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس الارصاد اخبار الارصاد

أخبار تهمك

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مثيرة في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيراميدز يخطط لضم صفقة نارية في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن غيابات الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة كبيرة لصلاح.. الـ 5 الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - صدمة في الأهلي بعد الكشف عن مدة غياب محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 5 ساعات

لبنان يضرب سوريا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منذ أقل من نصف ساعة

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. ريال مدريد يستقر على بديل كاسيميرو

منذ ساعة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وتعلن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

جو حار ومفاجآت.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

طقس شديد الحرارة وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من الأيام المقبلة

بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة

ننشر درجات الحرارة وحالة الجو خلال الأيام المقبلة

"ارتفاع في درجات الحرارة".. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

05:06 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

صدمة كبيرة لصلاح.. الـ 5 الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

06:44 م

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements