الطقس في أسبوع.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

كشف هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في أسبوع أو خلال الأيام المقبلة منذ غدًا الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 وحتى الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري، وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة.





حالة الطقس في أسبوع



قال خبراء الأرصاد، إن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليـلا على كافة الأنحاء.





كما تابع الخبرا، أن الطقس سيكون مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





كما توقع خبراء الأرصاد أن تظل درجات الحرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة، وتنخفض بداية من يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار غدا الأربعاء على مناطق متفرقة من السواحل الغربية: مطروح، السلوم، والضبعة على فترات متقطعة.









درجات الحرارة يوم الأربعاء 13 أكتوبر





القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.





الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.





السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.





شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.





جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.





درجات الحرارة يوم الخميس 14 أكتوبر





القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.





الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.





السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.





شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.





جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.





درجات الحرارة يوم الجمعة 15 أكتوبر





القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.





الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.





السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.





شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.





جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.