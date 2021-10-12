لبنان يضرب سوريا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

نجح منتخب لبنان الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره منتخب سوريا، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





افتتح التهديف، عمر خربين في الدقيقة 20 من صناعة محمد المواس، لصالح منتخب سوريا، فيما أدرك محمد قدوح هدف التعادل لمنتخب لبنان، في الدقيقة 44 من صناعة حسن معتوق، فيما سجل قدوح الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب لبنان بهدفين مقابل هدف.





وفي الشوط الثاني، أضاف سوني سعد الهدف الثالث لمنتخب لبنان في الدقيقة 53 من صناعة باسل جرادي، فيما تمكن عمر السومة من تقليص الفارق لصالح منتخب سوريا في الدقيقة 64، إلا أن اللقاء انتهى بفوز منتخب لبنان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد لبنان إلى 5 نقاط محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد سوريا عند نقطة واحدة محتلًا المركز السادس.