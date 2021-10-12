وزير المالية اللبناني الأسبق يوجه اتهامات لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

علق وزير المالية اللبناني الأسبق علي حسن خليل، على إصدار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف بحقه، قائلا إن القاضي "مسيس".

وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، اعتبر حسن خليل أن "إجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تتبع، وأن المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن إلا أن يقف عند مستوى التسييس"، مشددا على أن "المحقق العدلي سطر ادعاء لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة".

وقال إن "مذكرة التوقيف لا ترتكز على أي مسوغ قانوني والمحقق العدلي تجاوز كل الأصول القانونية والمذكرة معدة سلفا وطبعت قبل يوم وسربت إلى الإعلام"، مشيرا إلى أن "القاضي بيطار بحسب التسريبات الإعلامية ينقل عنه كلام لا يرتقي مع صفات قاض يتحمل مسؤولية".

وأضاف: "من حق القاضي بيطار أن يكون له رأي سياسي كمواطن لكنه كقاض مسؤول عن تحقيق العدالة"، معلنا عن تقديم "دعاوى للارتياب المشروع في عمل القاضي بيطار والمسار المرافق له".