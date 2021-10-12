بعد أسعار البنزين الجديدة.. ننشر خطوات الإبلاغ عن السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة المقررة

تُبِقَت محطات تموين السيارات قرار العمل بأسعار البنزين الجديد، وذلك في تمام الساعة 9 صباح يوم الجمعة الماضي، الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، بواقع زيادة 25 قرشا في سعر اللتر، إذ نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، بارتفاع أسعار البنزين الجديدة.





ومع كل ارتفاع جديد لأسعار البنزين يستغل سائقو الميكروباص وعربات الأجرة الزيادة في رفع تسعيرة الركوب، رغم قرار الحكومة بمنع ذلك مما يجعلهم مخالفين للقواعد والقوانين، وهذا يتسبب في استياء الناس لذا خصصت وزارة التنمية المحلية الخط الساخن (15330)، للإبلاغ عن أي زيادة فى تعريفة خطوط المواصلات، والتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عبر موقعها على التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، كما كشف محافظ القاهرة عن عدة طرق للإبلاغ عن زيادة الأجرة.





كيفية الإبلاغ عن السائقين الذي يفرضون زيادة في أجرة الركوب

يمكن تقديم شكاوى لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين بالتواصل عن طريق الخط الساخن 15496، والأرقام 23901236، 23907147 ، 23912136.





الاتصال بالخط الساخن الذي خصصته وزارة التنمية المحلية وهو 15330.





أسعار البنزين الجديدة

ارتفعت أسعار البنزين اليوم بقيمة 25 قرشا لجميع أنواع البنزين، وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات، بزيادة قدرها 25 قرشا للتر الواحد من البنزين بجميع أنواعه واستقرار وتثبيت أسعار السولار.





كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرشا، ليسجل سعر المتر المكعب 3.75 جنيه بدلا من 3.50 جنيه.





وأعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول ووزارة المالية رفع أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا ليصبح بـ8 بدلا من 6.75، كما ارتفعت أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 8.25 جنيهات مقابل 8 جنيهات.