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مجلس ادارة غرفة الفجيرة يعتمد مشروع جائزة التميز الاقتصادي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر

اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مشروع جائزة الفجيرة للتميز الاقتصادي في اطار مساعي الغرفة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الفجيرة اقتصاديا من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للأنشطة الانتاجية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الحادي عشر لمجلس الادارة برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس المجلس في مقر الغرفة .

وأكد سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة أهمية جوائز التميز كمفتاح لنمو الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية من خلال تحفيزها على الإبداع والأداء المؤسسي المتميز لترجمة الرؤية الحكيمة لـ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بشأن مسيرة تحقيق التنمية المستدامة بالإمارة.

وأوضح أن اطلاق الجائزة يهدف الى تعزيز ثقافة الجودة والتميز لدى شركات ومؤسسات قطاع الأعمال ودعم المبادرات والممارسات التي تعزز التميز المؤسسي وتعظيم دورها في مجال المسؤولية المجتمعية الى جانب الارتقاء بأداء المشاريع والمنشآت في كل القطاعات الاقتصادية .

وأشاد الهنداسي بنجاح برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال الذي نظمته الغرفة مؤخراً للدفعة الأولى من رواد ورائدات الأعمال وما حظي به من اهتمام كبير في اوساط الشباب مشيرا الى أن المجلس وجه باستمرار البرنامج لإكمال تدريب الدفعات الأخرى المستهدفة من اجمالي 100 شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

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