بالإسود.. مايا دياب تبهر جمهورها بأحدث ظهور

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت"مايا" وهي ترتدي فستان أسود مفتوح من الرجل، وذات كم واحد، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما أثار إعجاب جمهورها.



يذكر أن آخر أعمال مايا كانت أغنية " الكعب العالي" والتي حققت نسبة نجاح كبير وهي من كلمات محمود صلاح والحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة وإخراج شيرين خوري.