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1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 233 مبايعة بقيمة 484.24 مليون درهم منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 67.52 مليون درهم و202 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 416.72 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 961.79 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 196.07 مليون درهم و58 رهن فلل وشقق بقيمة 765.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 305 ملايين درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 215 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 93.75 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 23 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي العمردي بقيمة 16 مليون درهم.

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