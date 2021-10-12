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أبرز رسائل السيسي في كلمته خلال قمة تجمع فيشجراد مع مصر (فيديوجراف)
الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:20 م
مارينا بشارة
أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تصريحات مهمة خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي:
1- نحن قيادة تحترم شعبها وتسعى من أجل تقدمه.
2- أنا مسئول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. وهذا أمر ليس باليسير.
3- 65% من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش.
4- عاوز أقول للأصدقاء في فيشجراد عاوز أشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية".
5- توطين صناعة اللقاحات لتلبية احتياجات مواطنينا وأفريقيا.
6- نتطلع للتعاون مع دول التجمع لتحقيق سد الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة لتلقى اللقاح.
7- "حياة كريمة" تحسن حياة 60 مليون مصري.
8- الرقم المخصص للمبادرة يقارب الـ 700 مليار جنيه حتى نغير حياة المواطنين
9- أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل"
10- لم يخرج مركب هجرة غير شرعية واحد من مصر.
11- وصلت الهجرة إلى مصر 6 ملايين مواطن من دول أفريقي.
12- ونسميهم في مصر ضيوف وليسوا لاجئين".
13- الدولة المصرية لا تسمح بالهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة اللاجئين.
14- مصر تسعى بإصرار وعزيمة للتقدم والتحضر فى كافة المجالات.
15- نتطلع لتطوير العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" مع دول "تجمع فيشجراد".
16- لا نحتاج من يقول لنا ما هي حقوق الإنسان لديكم.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي:
1- نحن قيادة تحترم شعبها وتسعى من أجل تقدمه.
2- أنا مسئول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. وهذا أمر ليس باليسير.
3- 65% من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش.
4- عاوز أقول للأصدقاء في فيشجراد عاوز أشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية".
5- توطين صناعة اللقاحات لتلبية احتياجات مواطنينا وأفريقيا.
6- نتطلع للتعاون مع دول التجمع لتحقيق سد الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة لتلقى اللقاح.
7- "حياة كريمة" تحسن حياة 60 مليون مصري.
8- الرقم المخصص للمبادرة يقارب الـ 700 مليار جنيه حتى نغير حياة المواطنين
9- أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل"
10- لم يخرج مركب هجرة غير شرعية واحد من مصر.
11- وصلت الهجرة إلى مصر 6 ملايين مواطن من دول أفريقي.
12- ونسميهم في مصر ضيوف وليسوا لاجئين".
13- الدولة المصرية لا تسمح بالهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة اللاجئين.
14- مصر تسعى بإصرار وعزيمة للتقدم والتحضر فى كافة المجالات.
15- نتطلع لتطوير العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" مع دول "تجمع فيشجراد".
16- لا نحتاج من يقول لنا ما هي حقوق الإنسان لديكم.