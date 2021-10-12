Advertisements

أبرز رسائل السيسي في كلمته خلال قمة تجمع فيشجراد مع مصر (فيديوجراف)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:20 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مارينا بشارة
أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تصريحات مهمة خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي:

1- نحن قيادة تحترم شعبها وتسعى من أجل تقدمه.

2- أنا مسئول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. وهذا أمر ليس باليسير.

3- 65% من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش.

4- عاوز أقول للأصدقاء في فيشجراد عاوز أشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية".

5- توطين صناعة اللقاحات لتلبية احتياجات مواطنينا وأفريقيا.

6- نتطلع للتعاون مع دول التجمع لتحقيق سد الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة لتلقى اللقاح.

7- "حياة كريمة" تحسن حياة 60 مليون مصري.

8- الرقم المخصص للمبادرة يقارب الـ 700 مليار جنيه حتى نغير حياة المواطنين

9- أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل"

10- لم يخرج مركب هجرة غير شرعية واحد من مصر.

11- وصلت الهجرة إلى مصر 6 ملايين مواطن من دول أفريقي.

12- ونسميهم في مصر ضيوف وليسوا لاجئين".

13- الدولة المصرية لا تسمح بالهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة اللاجئين.

14- مصر تسعى بإصرار وعزيمة للتقدم والتحضر فى كافة المجالات.

15- نتطلع لتطوير العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" مع دول "تجمع فيشجراد".

16- لا نحتاج من يقول لنا ما هي حقوق الإنسان لديكم.

الكلمات المفتاحية

قمة فيشجراد تجمع فيشجراد السيسي اخبار مصر

أخبار تهمك

تطورات مثيرة في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ يوم

هازارد مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

تفاصيل العرض الخليجي لخطف موسيماني من الأهلي

منذ 33 دقيقة

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبيرة لصلاح.. الـ 5 الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 5 ساعات

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

لبنان يضرب سوريا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ يوم

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يتوجه إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"

يشارك بها الرئيس السيسي.. ماذا تعرف عن قمة دول تجمع فيشجراد؟

لحظة وصول السيسي إلى بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد" (فيديو)

السيسي: حرصنا على توطين صناعة اللقاحات لسد الفجوة مع الدول المتقدمة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

السيسي: مصر رفضت من منظور إنساني وأخلاقي المزايدة باللاجئين (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

تفاصيل العرض الخليجي لخطف موسيماني من الأهلي

09:58 م

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

08:46 م

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

05:06 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements