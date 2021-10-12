أبرز رسائل السيسي في كلمته خلال قمة تجمع فيشجراد مع مصر (فيديوجراف)

أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تصريحات مهمة خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشجراد مع مصر.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي:



1- نحن قيادة تحترم شعبها وتسعى من أجل تقدمه.



2- أنا مسئول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم.. وهذا أمر ليس باليسير.



3- 65% من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش.



4- عاوز أقول للأصدقاء في فيشجراد عاوز أشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية".



5- توطين صناعة اللقاحات لتلبية احتياجات مواطنينا وأفريقيا.



6- نتطلع للتعاون مع دول التجمع لتحقيق سد الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة لتلقى اللقاح.



7- "حياة كريمة" تحسن حياة 60 مليون مصري.



8- الرقم المخصص للمبادرة يقارب الـ 700 مليار جنيه حتى نغير حياة المواطنين



9- أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل"



10- لم يخرج مركب هجرة غير شرعية واحد من مصر.



11- وصلت الهجرة إلى مصر 6 ملايين مواطن من دول أفريقي.



12- ونسميهم في مصر ضيوف وليسوا لاجئين".



13- الدولة المصرية لا تسمح بالهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة اللاجئين.



14- مصر تسعى بإصرار وعزيمة للتقدم والتحضر فى كافة المجالات.



15- نتطلع لتطوير العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" مع دول "تجمع فيشجراد".



16- لا نحتاج من يقول لنا ما هي حقوق الإنسان لديكم.