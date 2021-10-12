تعليق أسامة ربيع على اختيار قناة السويس ضمن أكبر 10 مؤسسات لوجيستية بالعالم (فيديو)

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على إعلان "فوربس" بأن القناة تأتي في المركز الثاني ضمن أكبر 10 مؤسسات لوجستية على مستوى العالم، قائلًا:"هذا أمر مهم وكبير للغاية"، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل من أجل أن تتصدر القناة تلك القائمة في الأعوام القادمة.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تقييم فوربس نظر إلى قيمة المؤسسة اقتصاديًا، ونجاح الهيئة في تخطي العديد من الأزمات مثل أزمة جائحة كورونا وجنوح السفينة إيفر جيفن، دلل على قدرات الهيئة وقدرات العاملين بها في التعامل مع الأزمات".



وولفت إلى أن الهيئة تعمل الآن على تطوير المجرى الملاحي، من خلال ازدواج 10 كيلو في جنوب القناة، بالإضافة إلى التوسعة والتعميق وهو ما سيحسن الملاحة بنسبة 28%، بالإضافة إلى استقدام القاطرات العملاقة من أجل الجهوزية الخاصة بعمليات الإنقاذ، ونعمل الآن على تطوير الترسانات ومراكز تدريب العاملين".

