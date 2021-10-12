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منتخب السعودية يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على الصين

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:24 م
السعودية
السعودية
أمل الحلفاوي
نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره الصين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

سجل سامي النجعي، الهدف الأول لصالح السعودية في الدقيقة 15، واضاف النجعي الهدف الثاني أيضًا في الدقيقة38، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدفين مقابل لاشيء.

وتمكن منتخب الصين أن يحرز هدف تقليص الفارق في الدقيقة46، ولكن مع حلول الدقيقة 72، سجل فراس البريكان هدف السعودية الثالث، وأحرز منتخب الصين الهدف الثاني في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بفوز الأخضر بثلاثية مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد السعودية إلى 12 نقطة محتلًا صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد الصين عند 3 نقاط محتلًا المركز الخامس.

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