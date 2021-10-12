"الهجرة" تكشف توقيت تفعيل وثيقة تأمين العاملين بالخارج (فيديو)

كشف السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة، عن بداية تفعيل وثيقة تأمين العاملين بالخارج، قائلًا:" أول وثيقة ستكون جاهزة للتنفيذ في مطلع العام الجديد"



وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن قيمة الوثيقة 100 جنيه، والقيمة التأمينية 100 ألف جنيه، وتصدر مع تصاريح العمل، وهي خاصة بالمواطن الذي يعمل بالخارج، وهذه الوثيقة تصدر عن المجمعة المصرية لتأمين السفر، وتضم 22 شركة تأمين.





وتابع: "هي وثيقة هامة للغاية لأنها تؤمن الحوادث التي يترتب عليها وفاة وتغطي نقل الجثامين حال الوفاة بالخارج، ويمكن للمؤمن عليه أن يزيد من قيمتها المادية والغطاء التأميني الخاصة بالوثيقة، والحديد الأدنى 100 جنيه قابل للزيادة إن أرد المؤمن عليه".

