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تعرف على موعد مباراتي الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:28 م
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
أجريت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

وقررت رابطة الأندية بعد مشاوراتها إقامة الدوري الممتاز في نسخته لموسم 2021-2022، بنظام الدوري المعتاد بمشاركة 18 ناديا من دورين.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في الجولة الأولى أمام نظيره إنبي، في حين يلتقي بيراميدز أمام فريق مصر المقاصة.

مباراتي الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يواجه الزمالك امام نظيره بيراميدز في الدور الأول، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يلتقي الفريقان في الجولة الثامنة والعشرين من الدور الثاني للمسابقة المحلية.

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